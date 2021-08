06:30

Vor dem Clubbesuch am Wochenende sich noch rasch gratis testen lassen – damit könnte bald Schluss sein für Impfunwillige. Am heutigen Mittwoch berät der Bundesrat über das Thema. Bekannt ist: Die Bundesräte Guy Parmelin und Ueli Maurer sind für ein Ende der Gratistests, Alain Berset dagegen. Kritikpunkt: Der Bund übernimmt bislang alle Kosten für Antigen-Schnelltests - auf Kosten der Allgemeinheit, darunter auch die Geimpften. Die Kosten betragen pro Test 50 Franken. Deutschland seinerseits wird ab dem 11. Oktober die Kosten für Corona-Schnelltests nicht mehr für alle Einwohner übernehmen.

Der Bundesrat wird seinen Entscheid voraussichtlich am Nachmittag bekannt geben.

06:00

Schweizer Wirtschaftsverbände fordern, nach englischem Vorbild, einen "Freedom Day" - das heisst die Abschaffung der Corona-Massnahmen. Fabio Regazzi, Mitte-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, fordert bei 20min.ch: "Spätestens am 1. September muss Schluss sein mit den Massnahmen. Es ist wichtig, dass man den Unternehmen und der Bevölkerung eine Sicherheit gibt, dass die Massnahmen dann aufgehoben werden." Regazzi fordert die Abschaffung der Maskenpflicht am Arbeitsplatz, in Läden, Restaurants und an Schulen und die Aufhebung der Personenobergrenzen bei Veranstaltungen und privaten Treffen.

Auch Rudolf Minsch, Chefökonom bei Economiesuisse, will so rasch wie möglich zur Normalität zurückzukehren. "Der Bundesrat muss einen Fahrplan aufzeigen. Wenn die epidemiologische Lage und der Impffortschritt es erlauben, kann am 1. September ein Grossteil der Massnahmen fallen.» Einzelne Massnahmen wie eine Maskenpflicht da, wo ein hohes Ansteckungsrisiko besteht, also etwa in vollen Zügen, hält Minsch auch über den September hinaus noch für tragbar.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4996 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1425 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 3571 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 25,1 von 23,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 14 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'817. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,79 Millionen Corona-Tests positiv aus.

03:00

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat angesichts der Gefahr durch Varianten des Coronavirus erneut zum Impfen aufgerufen. Wenn man zulasse, dass das Virus weiter frei - besonders unter den Ungeimpften - zirkuliere, gebe man ihm die Möglichkeit, weiter zu mutieren, sagte Fauci dem Sender MSNBC. "Daran besteht kein Zweifel." Es sei ein Glück, dass der aktuelle Impfstoff auch bei der Delta-Variante gut gegen eine schwere Erkrankung schütze. Es sei aber offen, ob das bei neuen Varianten weiter der Fall sein werde.

Impfverweigerer würden häufig damit argumentieren, dass sie dieses Risiko nur für sich selbst eingingen, sagte Fauci. "Sie sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie selbst dann, wenn sie keine Symptome haben, zulassen, dass sich das Virus weiter ausbreitet." Dieses Verhalten habe nicht nur Auswirkungen auf einen selbst, sondern auch auf alle anderen.

02:00

Über die Türkei rollt eine weitere Infektionswelle. Das Gesundheitsministerium gibt 26'597 neue Coronavirus-Fälle bekannt. Damit werden nur knapp die Spitzenwerte von Anfang Mai verpasst. Bislang haben rund zwei Drittel aller Erwachsenen mindestens eine Impfung erhalten, knapp die Hälfte hat zwei Impfungen bekommen. Anfang Juli hatte es etwa 4000 Neuinfektionen pro Tag in der Türkei gegeben. In der vergangenen Woche war mit 26.822 Infektionen der höchste Stand seit drei Monaten erreicht worden.

00:15

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schliesst nach jetzigem Stand der Dinge einen erneuten harten Lockdown in Deutschland aus. Solange die Impfstoffe auch gegen die Delta-Variante des Coronavirus wirkten, könnten Geimpften Grundrechte nicht einfach entzogen werden, sagt Merkel in Berlin. Anders wäre dies, wenn es eine Mutation des Virus gäbe, gegen die die Impfstoffe nicht schützten.

