10:55

Die Behörden in Hongkong sehen die Lage nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Infektionen noch nicht unter Kontrolle. Sie melden 73 neue Fälle, darunter 66, die lokal übertragen worden seien. Am Sonntag war mit mehr als 100 Fällen ein neuer Rekordanstieg registriert worden.

Mit weiteren Beschränkungen wollen die Behörden gegensteuern. Beamte müssten soweit als möglich von zu Hause aus arbeiten. Erst in der vergangenen Woche hatte die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone die Regeln zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus verschärft. So muss inzwischen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske getragen werden.

Coronavirus: Chinese artist Brother Nut keeps his mouth shut for 30 days in censorship protest https://t.co/i91u3Fqyu8 — SCMP News (@SCMPNews) July 20, 2020

+++

10:10

In Frankreich gilt im Kampf gegen das Coronavirus seit heute eine verschärfte Maskenpflicht. In öffentlichen geschlossenen Räumen muss dort nun verbindlich eine Schutzmaske getragen werden.

Die neuen Regeln gelten unter anderem für Geschäfte, Banken, Markthallen, aber auch in Kinos, Museen und Sehenswürdigkeiten, wie Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran im Nachrichtensender Franceinfo erklärte. Auch in Fitnessstudios und Orten der Religionsausübung muss eine Maske getragen werden. Damit solle der Schutz der Menschen vor dem Coronavirus gestärkt werden, erklärte Véran.

Bisher konnten Betreiber selbst entscheiden, ob Kunden und Besucher eine Maske tragen müssen. Bei der Nichteinhaltung der Maskenpflicht droht nun ein Bussgeld von 135 Euro. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt in Frankreich landesweit bereits seit Mai eine Maskenpflicht. Auch viele Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm oder der Louvre in Paris konnten nur mit Maske besucht werden.

From @reuterspictures: Visitors, wearing face masks, take a selfie in front of the Mona Lisa at the Louvre museum in Paris pic.twitter.com/ShRUo8rBqp — Reuters (@Reuters) July 8, 2020

+++

06:50

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt gegeben wurden:

Sonntag: 99

Samstag: 110

Freitag: 92

Donnerstag: 142

Mittwoch: 132

Dienstag: 70

Montag: 63

Sonntag: 85

Samstag: 108

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash - gratis

+++

06:40

Die Sommerferien helfen der gebeutelten Reisebranche. Feriensuchende strömen in die Schweizer Bergwelt.

Berghotels sind wieder gut gebucht, wie der "Blick" berichtet. Wallis und Graubünden seinen besonders beliebt. Einzelne Hotels berichten, dass sie mehr Reservationen hätten als vor einem Jahr. Trotzdem spürt die Hotellerie, dass die ausländischen Touristen fehlen. Auch in den Städten ist deutlich, dass viel weniger Gäste ankommen.

Der vollständige Bericht des "Blick" findet sich hier.

Unternehmen sollen investieren: Maurer will die Corona-Kredite ausweiten https://t.co/e8aPH6HTLL — BLICK (@Blickch) July 19, 2020

+++

Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung der Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte 2021 erfolgen. "Im Moment sind mehr als 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien", sagte Soumya Swaminathan in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb sind wir zuversichtlich, dass ein paar von ihnen funktionieren werden." Anfang 2021 könnten erste Ergebnisse vorliegen. Nach der Massenproduktion der Impfstoffe könnte es daraufhin Mitte 2021 einen Impfstoff geben, der auf breiter Basis eingesetzt wird.

"Natürlich lässt sich das nicht vorhersagen", betonte Swaminathan. Sie hat jedoch grosse Hoffnungen: "Wenn wir annehmen, dass es eine zehnprozentige Chance für jeden der Impfstoff-Kandidaten gibt, erfolgreich zu sein, bedeutet das immer noch, dass ein oder zwei Impfstoffe erfolgreich sein könnten - vielleicht sogar mehr."

Es sei nicht entmutigend, dass neutralisierende Antikörper in einigen Corona-Infizierten nach einer Zeit verschwinden. Diese bedeute nicht, dass die Immunität weg sei, denn es gebe bekanntlich verschiedene Arten der Körperabwehr wie etwas Gedächtniszellen.

+++

04:40

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 249 auf 201'823, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um zwei auf 9086 zu.

+++

04:10

China meldet 22 neue Covid-19-Erkrankungen. Fünf davon seien auf Einreisende aus Übersee zurückzuführen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. In Xinjiang, einem autonomen Gebiet im Nordwesten Chinas, seien 17 der neuen Fälle festgestellt worden.

Für den Vortag hatten die Behörden insgesamt 16 Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in China liegt nach offiziellen Angaben nun bei 83'682, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4634 bleibt.

+++

01:35

Aus den USA werden 67'574 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit steigt die Zahl der im Land registrierten Corona-Infektionen auf gut 3,69 Millionen, wie die US-Seuchenzentren (CDC) mitteilen.

Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich demnach um 877 auf 139'659.

Perspective: Welcome to the new buffet, which isn’t a buffet anymore

https://t.co/lYn2Ae7IzO — The Washington Post (@washingtonpost) July 20, 2020

+++

00:44

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit mehr als 14,38 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und 601'961 Menschen an den Folgen verstorben. In mehr als 210 Ländern und Gebieten sind Infektionen gemeldet.

Die USA weist in der Pandemie die weltweit meisten Coronavirus-Fälle und Todesopfer auf, gefolgt von Brasilien und Indien. Die Reuters-Statistik basiert auf offiziellen Daten der Gesundheitsministerien und Regierungen.

Zur Übersicht der weltweiten Entwicklung der Pandemie von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

00:05

Brasilien meldet 23'529 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt damit die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 2,098 Millionen. Die Zahl der Todesfälle steigt offiziellen Daten zufolge um 716 auf 79'488.

Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

(cash/Reuters/SDA)