Aktienmärkte im freien Fall

Die Aktienmärkte sind tiefrot. Im SMI fällt die Aktie der UBS um über 9 Prozent. Credit Suisse verlieren 8,2 Prozent, Swiss Life 5,9 Prozent. Der Gesamt-Blue-Chip-Markt geht um 3,4 Prozent zurück und hält sich dank seiner defensiven Qualitäten etwas besser als andere europäische Märkte. So bricht der italienische FTSE MIB um fast 6 Prozent ein.

(Grafik: Bloomberg)

Ölpreis über 180 Dollar? «Krise noch nicht ganz eingepreist»

Berichte, dass die USA einen Stopp russischer Öllieferungen erwägen, haben Schockwellen am Ölmarkt ausgesandt. Der Preis für den Nordsee-Mix Brent hat bis zu 138 Dollar pro Barrell erreicht. Öl hat einen der volatilsten Handelstage seit dem Beginn der Coronakrise 2020 erlebt.

JPMorgan schätzt, dass der Preis für das Nordsee-Öl Brent bis Ende Jahr 185 Dollar pro Barrel erreichen könnte. Es sei schwierig, den Peak dieser Ölrally akkurat vorauszusagen, sagte John Driscoll von JTD Energy Services in Singapur. "Während der Finanzkrise von 2008 und 2009 setzte der Zusammenbruch der Nachfrage bei 150 Dollar pro Fass ein": Aber die jetzige Rally sei nachfragegetrieben und könnte die Preise über dieses Level schicken. Mike Muller, Leiter der Asien-Sparte des Genfer Ölhandelskonzerns Vitol, sagte: "Ich glaube, die Welt preist bereits ein, dass wir nicht in der Lage sein werden, in der westlichen Hemisphäre noch grössere Mengen russisches Öl entgegenzunehmen - aber ich glaube nicht, dass wir alles eingepreist haben."

Bereits laufen westliche Bemühungen, Öl aus anderen Ländern als Russland beziehen zu können. Wie Bloomberg schreibt, haben Abgesandte der USA bereits mit der Regierung Venezuela Kontakt aufgenommen. Venezuelas Links-Regierung liegt mit den USA im Clinch und ist aussenpolitisch nah an Russland. Inzwischen gehen die Gespräche wichtiger Volkswirtschaften mit Iran weiter, um eine neue Vereinbarung puncto Öllieferungen und dem iranischen Atomprogramm zu finden. Ein Ende des iranischen Ölembargos könnte im dritten Quartal wirksam werden.

Gaspreis auf Rekordhoch: Bald Rationierung?

Der europäische Benchmarkt für Erdgas schnellte um 17 Prozent auf bisher nicht erreichte 225 Euro pro Megawattstunde nach oben. Vergangene Woche hatte sich der Preis verdoppelt. Ein Stopp russischer Gaslieferungen nach Europa könnte bedeuten, dass Regierungen "extreme" Massnahmen wie Rationierungen für Wirtschaft und Konsumenten einführen müssten, sagte ein Vertreter des französischen Engie-Konzerns der Zeitung "Les Echos".

Devisen: Euro-Franken praktisch bei Parität

Mit einem Kurs bei 0,9984 am frühen Montagmorgen im asiatischen Devisenhandel hat das Währungspaar Euro-Franken erstmals seit 2015 die Parität unterschritten. Zur Stunde handelt der Euro wieder knapp über 1 Franken. SNB-Direktionsmitglied Andréa Maechler sagte zu "Schweiz am Wochenende", die Nationalbank stehe bereit, "wenn nötig zu intervenieren".

Der Ölpreisschock macht die Notenbanken weltweit hochnervös. Die den grössten Verliererinnen am internationalen Devisenmarkt gehört die indische Rupie, weil die Reserve Bank of India möglichweise ihre Inflationsprognose erhöhen muss.

Goldpreis über 2000 Dollar: Starke Zuflüsse in Gold-ETF

Der Preis für eine Feinunze Gold hat den grössten Schub innerhalb einer Woche seit Juli 2020 erlebt. Die Feinunze handelt derzeit zu 2002,10 Dollar.

Shyam Devani von SAV Markets in Singapur glaubt, dass der Preis auf 2142 Dollar steigen könnte. "Die Bewegung in Richtung Sicherheit angesichts deutlicher steigender Energie- und Lebensmittelpreise dürften Gold weiterhin unterstützen", so Devani. Zuflüsse in physisch hinterlegte Gold-ETF erreichten vergangene Woche knapp 42 Tonnen.

(Bloomberg/cash)