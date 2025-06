Für den marktbreiten S&P 500 , der am Vortag nur knapp an seiner mehr als vier Monate alten Bestmarke gescheitert war, ging es nun um 0,6 Prozent auf 6'179 Zähler nach oben. Das war ein neuer Höchststand. Auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes erreichten Rekordhöhen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 kletterte zuletzt um 0,7 Prozent auf 22'594 Punkte. Im Wochenverlauf steht ein Plus von 4,5 Prozent zu Buche.