«Die Zahl der neu geschaffenen Stellen hat die Erwartungen förmlich pulverisiert», sagte ein Händler dazu. Zudem seien auch die Vormonatszahlen nach oben revidiert worden, was die zuletzt gehegten Hoffnungen auf eine Abschwächung des Jobmarktes wieder zunichte mache. «Jedenfalls waren die Zahlen durch die Bank genau das, was die Anleger im Moment nicht gebrauchen können», so der Händler weiter. Das Geschehen am hiesigen Markt war ausserdem geprägt von einer aussergewöhnlichen Branchenschwäche im Bereich Nahrungsmittel und Konsumgüter, ausgelöst durch Befürchtungen, Konsumentinnen und Konsumenten könnten mit der Einnahme von Schlankmachern weniger essen.