In der zweiten Reihe störten sich bei Temenos (-4,5 Prozent) einige Analysten am Ausblick. Der Gewinnanstieg am Vorabend kam nach den Eckdaten vom Januar nicht mehr überraschend. Beim EBIT-Wachstum habe man allerdings mehr erwartet, hiess es. Zudem senkte der Bankensoftware-Hersteller erneut den mittelfristigen Ausblick. Allerdings haben die Titel auch seit Jahresbeginn über 20 Prozent zugelegt.