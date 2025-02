Am Dienstag folgen Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrieunternehmen im Dezember, die Daten für Deutschland werden am Donnerstag erwartet. Aus den USA dürften Anleger die vorläufigen Zahlen des von der Uni Michigan erhobenen US-Verbrauchervertrauens beäugen. Am Donnerstag entscheidet zudem die Bank of England über die Zinsen in Grossbritannien. Zuletzt hatte die britische Notenbank angesichts der hartnäckigen Inflation auf eine weitere Zinssenkung verzichtet und den Schlüsselzins bei 4,75 Prozent belassen.