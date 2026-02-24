Im vierten Quartal steigerte Telefonica den operativen Konzerngewinn währungsbereinigt um 2,8 Prozent auf 2,8 Milliarden ‌Euro. Das Geschäft auf dem spanischen Heimatmarkt habe sich so stark entwickelt wie zuletzt 2018. Die Brasilien-Tochter sei um 7,1 Prozent gewachsen. Für 2026 stellte Telefonica ​einen Anstieg ​des Betriebsergebnisses um 1,5 bis ⁠2,5 Prozent in Aussicht. Der Free Cash Flow, ​der als Gradmesser für die ⁠Dividendenhöhe gilt, werde um 45 Prozent auf rund drei Milliarden Euro ‌wachsen.