Am Devisenmarkt stabilisierte sich der Euro nach hohen Verluste in den vergangenen Wochen und wurde am Abend mit 1,0801 US-Dollar gehandelt. Das entsprach dem Referenzkurs, den die Europäische Zentralbank am Nachmittag festgelegt hatte. Der Dollar kostete damit 0,9258 (Mittwoch: 0,9287) Euro. Am Mittwoch hatte der Referenzkurs bei 1,0767 Dollar gelegen.