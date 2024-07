«Im letzten Quartal erzielte Tesla Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften für emissionsfreie Fahrzeuge in Höhe von rund 2000 Dollar pro Einheit, was mehr als das Doppelte der jüngsten Run-Rate ist. Wir sind der Meinung, dass Tesla angesichts der zunehmenden Rückzüge traditionellerer Fahrzeughersteller aus dem Elektroauto-Sektor in Verbindung mit immer strengeren Umweltstandards eine noch dominantere Position im lukrativen Markt für ZEV-Gutschriften erreichen könnte», so die Studie.