Die grossen Technologiekonzerne wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta wenden Hunderte von Milliarden von Dollar für die Entwicklung der KI-Infrastruktur auf. Entsprechend umfassend ist das Wachstumspotenzial - nicht nur der Big-Tech-Konzerne, sondern auch der Unternehmen, die wie Sterling im Feld der KI-Infrastruktur operieren. Jedoch ist unter den Marktteilnehmern ist die Sorge aufgekommen, dass sich die hohen Investitionen nicht oder zu wenig auszahlen werden und so aus dem Boom eine platzende Blase wird. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Aktien von Sterling zurückwerfen.