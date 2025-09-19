Der Erfolg des Unternehmens ist eng mit Vyvgart verbunden, einer Behandlung, deren Umsatz sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt hat, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Das Medikament erhielt Ende 2021 in den USA die Zulassung als Mittel gegen Myasthenia gravis. Im vergangenen Jahr folgte die Zulassung für die Behandlung der chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie (CIDP), einer Erkrankung, die zu Muskelschwäche und Gefühlsverlust in Armen und Beinen führt.