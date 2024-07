Wie die Autos selber ist die Kursentwicklung von Ferrari seit dem Börsengang im Jahr 2016 ein wahrer Traum. Eine Performance von 780 Prozent. Die Aktien von Ferrari haben in diesem Zeitraum dabei den Gesamtmarkt gemessen am Stoxx 600 (Performance von 39 Prozent seit 2016) wie auch den europäischen Automobilsektor (plus 14,6 Prozent) mehr als deutlich geschlagen.