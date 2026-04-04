BYD bietet das vollständige «Gottesauge»-Paket derzeit nur auf dem Heimatmarkt an, während General Motors seine Super- Cruise-Technologie in den USA, China, Südkorea und Kanada anbietet. Fords BlueCruise ist in den USA, Kanada und mehr als einem Dutzend europäischer Länder verfügbar. Tesla bemüht sich um die Genehmigung chinesischer Behörden, seine erweiterten Fahrassistenzfunktionen im Land einzuführen, und rechnet noch in diesem Jahr mit einer Zulassung. Allerdings wird die Technologie dort nicht unter dem Namen «Full Self- Driving» vermarktet, da die Behörden die Vermarktung solcher Systeme strenger überwachen.