Burger essen und Aufladen

Ein erfolgversprechendes neues Geschäftsmodell erschliesst der E-Auto-Pionier gerade in den USA: Am Santa Monica Boulevard in West-Hollywood hat soeben das erste Tesla Diner im 50er-Jahre Stil eröffnet. Herz des mit 80 Superchargern grössten Tesla-Ladeparks der Welt ist ein 24-Stunden-Burger-Restaurant, flankiert von zwei 20 Meter grossen LED-Leinwänden. Sollte das Konzept, das auch E-Auto-Fahrern anderer Marken zur Verfügung steht, erfolgreich sein, will Elon Musk die Tesla-Diners in zahlreichen anderen grossen Städten rund um den Globus eröffnen. Die Ideen gehen dem Technik-Visionär anscheinend nicht so schnell aus.