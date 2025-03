Klingelnberg - KGV 8

Der Maschinenbauer Klingelnberg hat das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 senken müssen. Grund dafür ist die schwächelnde Automobil- und Zulieferindustrie, allen voran in Deutschland. Das Geschäftsjahr endet am 31. März 2025. Die Valoren verloren seit dem Rekordstand von rund 20 Franken im Juni 2023 kontinuierlich an Wert. Zur Zeit notiert eine Aktie bei 12,80 Franken. Wie sich die Automobil- und Zulieferindustrie in nächster Zeit entwickeln wird, ist nicht absehbar. Die tiefe Bewertung von Klingelnberg reflektiert diese Unsicherheit. Ein Aktien-Engagement ist mit entsprechenden Risiken verbunden.