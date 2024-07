Die Namenaktien des Logistikers Kühne+Nagel wechseln zudem vom «SPI Mid» in den «SPI Large», während SGS im Gegenzug vom «SPI Large» in den «SPI Mid» wechseln. Neu steigen zudem Doc Morris und Jungfraubahn vom «SPI Small» in den «SPI Mid» auf während Idorsia und Schweiter den umgekehrten Weg vom «SPI Mid» in den «SPI Small» machen.