Doch die These der Bank of America löste Kritik aus. Sneaker machen inzwischen rund 60 Prozent der Schuhverkäufe in den USA aus, sagt etwa eine Analystin von Goldman Sachs. Sportschuhe hätten sich im Zuge eines gesellschaftlichen Strebens nach Komfort durchgesetzt - Prioritäten, die so bald nicht verschwinden dürften. Die US-Sneaker-Kategorie wuchs laut Bloomberg-Daten 2025 um 4 Prozent, während Modeschuhe um 3 Prozent schrumpften.