Adidas und On vorne

Für Adidas bleiben die Analysten von JPMorgan bei einer «Overweight»-Einschätzung, senken das Kursziel jedoch leicht von 250 auf 236 Euro (aktueller Kurs: 177,50 Euro). Nach Jahren starken Wachstums, getragen von der «Terrace»-Linie mit Modellen wie Samba, Gazelle und Spezial, müsse der Konzern neue Wachstumstreiber erschliessen. Die Bank sieht dabei Potenzial in den Bereichen «Running» und «Apparel», die die nachlassende Dynamik der Terrace-Franchises ausgleichen könnten. Diszipliniertes Produktmanagement und Kostenkontrolle sollten ebenso wie positive Währungseffekte die EBIT-Marge 2025 und 2026 stützen. Nach einem Kursrückgang von 30 Prozent im Vorjahr halten die Analysten das Chance-Risiko-Verhältnis für attraktiv und sehen das kommende dritte Quartal als möglichen Katalysator für eine Neubewertung.