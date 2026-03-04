Der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn in den ​USA: «Das ist der Markt, auf den wir uns ⁠in den nächsten Jahren konzentrieren müssen, um aufzuholen», sagte er. Weltmarktführer Nike ist auf seinem Heimatmarkt zwar nicht einzuholen, aber Adidas gewinne in vielen Ländern Marktanteile - auch gegenüber ‌Nike, sagte Vertriebsvorstand Mathieu Sidokpoho. Gulden setzt mehr auf lokal populäre Sportarten wie Baseball und American Football, aber auch auf lokale Manager und Designer mit grossen Freiheiten - wie Adidas das schon in China praktiziert. Dort sorgte ein zum chinesischen Neujahr entwickelter Hoodie sogar weltweit für Furore.