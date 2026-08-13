2023 ging es zeitweise sogar bis auf 600 Euro herunter. Nachdem sich das Papier von diesem Rückschlag bis Anfang 2025 wieder erholt hatte und bis auf fast 1900 Euro gestiegen war, ging es dann unter anderem wegen gesenkter Wachstumserwartungen wieder kräftig nach unten - bis auf weniger als 800 Euro Anfang Juni dieses Jahres. Seitdem geht es wieder nach oben.