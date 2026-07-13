Die Aktie von Aebi Schmidt ist seit der Kotierung an der Wall Street auf 11,71 Dollar und damit unter dem Eröffnungskurs gefallen. «Die amerikanische Börse wurde stark von einzelnen Titeln im Bereich der künstlichen Intelligenz getrieben», erklärt CEO Barend Fruithof die Underperformance der Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt in einem Interview mit der NZZ am Sonntag.