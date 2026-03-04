Der ägyptische Unternehmer Nassef Sawiris soll im Mai neuer Aufsichtsratschef von Adidas werden. ‌Der ⁠65-Jährige wurde als Nachfolger des scheidenden Bertelsmann-Chefs Thomas Rabe nominiert, ⁠der sein Amt zur Hauptversammlung am 7. Mai aufgibt, wie ‌Adidas am Mittwoch mitteilte. Sawiris sitzt ‌seit 2016 im Aufsichtsrat ​des fränkischen Sportartikelriesen und ist seit dem vergangenen Jahr offiziell Stellvertreter Rabes. Über seine Familienholding NNS hält Sawiris nach LSEG-Daten 3,13 Prozent an Adidas.