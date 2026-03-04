Der ägyptische Unternehmer Nassef Sawiris soll im Mai neuer Aufsichtsratschef von Adidas werden. ‌Der ⁠65-Jährige wurde als Nachfolger des scheidenden Bertelsmann-Chefs Thomas Rabe nominiert, ⁠der sein Amt zur Hauptversammlung am 7. Mai aufgibt, wie ‌Adidas am Mittwoch mitteilte. Sawiris sitzt ‌seit 2016 im Aufsichtsrat ​des fränkischen Sportartikelriesen und ist seit dem vergangenen Jahr offiziell Stellvertreter Rabes. Über seine Familienholding NNS hält Sawiris nach LSEG-Daten 3,13 Prozent an Adidas.

Rabe hatte seinen Rückzug ‌in Herzogenaurach eigentlich schon für 2025 angekündigt, dann aber noch einmal um ein Jahr verlängert - gegen den Widerstand ​zahlreicher Grossaktionäre, die ihm vorwarfen, die Suche ​nach einem Nachfolger verschleppt ​zu haben. Für Rabe soll ein weiterer Medienmanager in den Adidas-Aufsichtsrat einziehen: ‌Axel-Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner.

Der von Rabe vor gut drei Jahren als Nachfolger von Kasper Rorsted vom Rivalen Puma geholte ​Vorstandschef ​Björn Gulden bekommt einen ⁠neuen Fünf-Jahres-Vertrag. Seine Bestellung sei bis ​Ende 2030 verlängert ⁠worden, teilte das Unternehmen weiter mit. «Unter seiner Leitung ‌hat Adidas in einem herausfordernden Umfeld grossartige operative und finanzielle Fortschritte erzielt und ein starkes Fundament ‌für zukünftiges nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum ​gelegt», erklärte Rabe.