Hohe Bewertungen im Sektor

Aufgrund des starken Kursanstiegs in diesem Jahr stellt sich allerdings die Frage, ob beim ABB-Konzern nun ein Grossteil der Wachstumsfantasie in den aktuellen Kursen eingepreist ist. Die Barclays-Experten zeigen sich bei Unternehmensdienstleistungsaktien, insbesondere solchen mit US-Exposure, vorsichtiger und nennen eine Verschlechterung der Konjunkturlage als klares Risiko. Sie weisen ausserdem darauf hin, dass die Transportlogistik und die Containerschifffahrt aufgrund von Zöllen und der Bedrohung der Spotpreise durch neue Kapazitäten unter Druck stehe. Das könnte mittelfristig auf die Nachfrage drücken.