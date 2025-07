Zwar sank der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens aus Allschwil am Freitagvormittag um 0,22 Prozent auf 2,30 Franken. Auf Wochenbasis resultiert jedoch ein Plus von fast 14 Prozent. Damit geht Idorsia als SPI-Zweitplatzierter ins Wochenende. Nur der Chiphersteller AMS-Osram legt am breiten Markt mit einem Plus von 15,6 Prozent eine bessere Wochenperformance hin. Der Swiss Performance Index (SPI) verliert im gleichen Zeitraum 0,42 Prozent.