Erdrückende Schuldenlast

Am gewichtigsten drückt der Schuh bei der Verschuldung. Diese stehen im Verhältnis zum Ebitda im ersten Halbjahr 2025 auf den Multiplikator 5,2 im Vergleich zu 3,4 im ersten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ist die Eigenkapitalquote von 19 auf unter 10 Prozent gesunken. Deshalb wird mit Nachdruck daran gearbeitet, die Verschuldung bis Ende 2026 mit Resultatverbesserungen und ausserordentlichen Erträgen um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag zu reduzieren. Die Gesamtschulden beliefen sich per Ende Juni auf 186,2 Millionen Franken, wobei 83,7 Millionen Franken auf kurzfristige und 102,8 Millionen Franken langfristige Schulden entfielen.