Chancen ergeben sich laut dem ZKB-Kommentar aus Evergreen-Fonds sowie der Öffnung der 401(k)-Pläne für Privatmarktanlagen in den USA - zwei neue und grosse Märkte für Privatmarktanlagen seien erschlossen worden, die bisher kaum oder gar nicht zur Verfügung gestanden hätten. Unter dem Begriff «401(k)» laufen Pläne zur Altersvorsorge, man kann Geld für den Ruhestand zur Seite bringen und anlegen, auch in Alternative Investments wie den Privatmarkt. Und das ist das Feld, in dem die Partners Group aktiv ist.