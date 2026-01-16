Die Aktien der Partners Group legen diese Woche in der Spitze um 6,8 Prozent auf 1092 Franken zu. Das entspricht dem höchsten Stand seit September des vergangenen Jahres. Stark waren in der zurückliegenden Handelstagen auch die Valoren des Logistikkonzerns Kühne+Nagel, die sich um etwas über 5 Prozent verbessern, aber nicht an das Abschneiden der Partners Group herangekommen sind (Stand: Freitagvormittag).
Partners Group hat am Mittwochabend unerwartet positive Zahlen für 2025 vorgelegt. So wuchs die Summe der verwalteten Vermögen um 21 Prozent auf 185 Milliarden US-Dollar, die neuen Kundenzusagen stiegen um 17 Prozent auf 26 Milliarden US-Dollar. Beide Zahlen lagen über dem Konsens, und «die Partners Group übertraf den Private-Market-Sektor in puncto Neugelder, Investitionen und Realisierungen», wie der zuständige Analyst der Bank Vontobel, Andreas Venditti, festgehalten hat. Er traut der Aktie ein Vorrücken auf 1300 Franken zu und stuft sie mit «Buy» ein.
Auch andere Experten zogen mit und unterstützten den fast 7-prozentigen Kurszuwachs. Barclays erhöhte das Preisziel auf 1330 von 1310 Franken und bestätigte das «Overweight»-Rating, das einer Kaufempfehlung entspricht. Auf «Neutral» beziehungsweise «Hold» geblieben ist Goldman Sachs. Der zuständige Experte hob das Kursziel aber auf 1220 von 1190 Franken an. Die neuen Zielwerte deuten ein Aufwärtspotenzial von 20 bis 31 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch an.
Mit den Zahlen und dem Abschneiden an der Börse hat die Partners Group eine erste Marke im neuen Jahr gesetzt - dies, nachdem sie von mehreren Schweizer Banken auf die Liste der Jahresfavoriten 2026 gesetzt worden war. So taucht sie unten den Top-Picks der Bank Vontobel und der Zürcher Kantonalbank (ZKB) auf. Die ZKB schrieb dazu, die Wachstumsaussichten der Partners Group seien «nach wie vor sehr vielversprechend».
Chancen ergeben sich laut dem ZKB-Kommentar aus Evergreen-Fonds sowie der Öffnung der 401(k)-Pläne für Privatmarktanlagen in den USA - zwei neue und grosse Märkte für Privatmarktanlagen seien erschlossen worden, die bisher kaum oder gar nicht zur Verfügung gestanden hätten. Unter dem Begriff «401(k)» laufen Pläne zur Altersvorsorge, man kann Geld für den Ruhestand zur Seite bringen und anlegen, auch in Alternative Investments wie den Privatmarkt. Und das ist das Feld, in dem die Partners Group aktiv ist.
Gurit nach Grossauftrag im Aufwind
Im Swiss Performance Index (SPI) ist in den vergangenen Tagen ein Unternehmen speziell aufgefallen: Gurit. Einst war die Aktie des Kunststoffspezialisten mehr als 250 Franken wert, inzwischen ist sie auf bis zu 10 Franken gefallen. Diese Woche aber ging es um 23 Prozent hoch auf 16 Franken. Die Belebung ist auf einen Grossauftrag zurückzuführen, den das Unternehmen am letzten Freitag vermeldete - und der dann über mehrere Handelstage hinweg einen Kurssprung bewirkt hat.
Gurit hat mit einem Windkraftanlagenhersteller einen Liefervertrag über fünf Jahre und einem Volumen 250 Millionen Franken abgeschlossen. Er biete voraussagbare und nachhaltigen Geschäftsaussichten, wie das Management des Industrieunternehmens sagte.