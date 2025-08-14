Belastet von den wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle hat der Zahlungsdienstleister Adyen seine Umsatzprognose gesenkt und damit die Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Sie fällt um 17 Prozent und ist am Donnerstag so schwach wie kein anderer Titel des Euro Stoxx 50.
Das ursprünglich erwartete Umsatzwachstum sei jetzt unwahrscheinlich, erklärte das niederländische Unternehmen. Das Papier brach um rund 20 Prozent ein. Als weiteren Grund für den trüberen Ausblick verwies Adyen auf langsameres Wachstum in der Region Asien-Pazifik.
Im ersten Halbjahr wuchs Adyen nicht so stark wie von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis sprang um 28 Prozent auf 544 Millionen Euro.
(Reuters)