Belastet von den wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle hat der Zahlungsdienstleister Adyen seine Umsatzprognose gesenkt und damit die Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Sie fällt um 17 Prozent und ist am Donnerstag so schwach wie kein anderer Titel des Euro Stoxx 50.