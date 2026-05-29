Kostenkontrolle und Innovationskraft

Händlern gefällt bei EMS zudem die Kostenkontrolle und die Innovationskraft. So ist der Konzern nicht mehr nur ein Automobilzulieferer, sondern breiter aufgestellt. Zu den neueren Produkten zählen etwa diese: eine Feder für die Fett-weg-Spritze von Ypsomed, eine Pipettiereinheit für die Pharmaindustrie, ein Thermostatgehäuse für den chinesischen Autobauer BYD, eine Sensorenumklammerung für den US-Automobilkonzern GM sowie ein Ansaugrohr für Audi (mehr dazu hier).