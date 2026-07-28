Im Fokus stand ‌dabei die wichtigste LVMH-Sparte Mode und Lederwaren mit Marken ‌wie Louis Vuitton und Dior, ​die im vergangenen Quartal mit einem Umsatzplus von einem Prozent die Erwartungen verfehlt hat. Der Konflikt im Nahen Osten hielt wohlhabende Kunden offenbar vom Einkaufen ab, kommentierte ein Händler. Die Deutsche Bank verwies vor allem auf die anhaltende Schwäche in ‌China. Dort habe sich die Nachfrage im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal weder bei lokalen Kunden noch bei Touristen verbessert. «Auch die Aussage des Managements, dass die chinesische ​Nachfrage zunehmend von einzelnen Ereignissen beeinflusst werde, dürfte Anlegern kaum ​greifbare Hinweise auf eine nachhaltige Erholung liefern.»