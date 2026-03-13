Auf vier Wochen ist bei Bachem die Kursentwicklung mit einem Minus von 7,6 Prozent weiter negativ, nachdem der Kurssprung am Donnerstag von 5,5 Prozent aufgrund der Publikation des Geschäftsberichts 2025 ausgelöst worden war. Das Biochemieunternehmen steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, sei aber vorsichtiger als frühere Prognosen, so die Vontobel-Expertin Sybille Bischofberger - auch da die Währungen seit einigen Jahren stark belasten.