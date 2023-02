Mit Mobimo schafft es nur eine Immobiliengesellschaft unter die Top 10. Mit dem Zinsanstieg im letzten Jahr war auch Mobimo gezwungen, Anpassungen an der Bewertung vorzunehmen - dies hat entsprechend auf das Resultat gedrückt. Sollte der Zinsanstieg in der Schweiz nicht aus dem Ruder laufen, so dürfte die Immobiliengesellschaft gemäss Analysten die EBIT-Marge im laufenden Jahr deutlich steigern können. Das lässt durchaus Fantasie offen bezüglich steigender Dividenden in der Zukunft.