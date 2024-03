Der deutsche Aktienindex (Dax) behauptete am Freitag morgen einen Anstieg um 0,47 Prozent auf 17'761,05 Punkte. Auf Schlusskursbasis könnte es sogar der achte Rekordtag in Folge für den Dax werden, der aktuell auf ein Wochenplus von 2,2 Prozent zusteuert. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von der längsten Rekordserie seit dem Jahr 2015.Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann am Freitagvormittag 0,30 Prozent auf 25 901,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Freitagvormittag um 0,3 Prozent bergauf.