Besser entwickelten sich dagegen Airbus . Künftig soll bis zur Hälfte des Überschusses als Dividende an die Anteilseigner fliessen. Zudem will Vorstandschef Guillaume Faury die Gewinne des Geschäfts mit Hubschraubern, Rüstung und Raumfahrt in den kommenden Jahren nach oben treiben, wie der Konzern auf einer Investorenveranstaltung zur Luftfahrtmesse in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an - die Aktie kletterte um 2,7 Prozent.