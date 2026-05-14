Im Nebenwerteindex SDax sprangen die Papiere des Arzneiherstellers Dermapharm auf den höchsten Stand seit August 2022. Am Ende gewannen sie 7,7 Prozent. Die Privatbank Berenberg sieht mit einem auf 60 Euro erhöhten Kursziel noch Luft nach oben. Die Aktien des Solartechnik-Herstellers SMA Solar bügelten ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Zuwachs von knapp 16 Prozent mehr als aus und waren so teuer wie zuletzt im Oktober 2023. Jefferies sah in dem vorangegangenen Kursausrutscher eine gute Einstiegsgelegenheit.