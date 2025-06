«Mit der Frage nach dem Eintritt der USA in den Nahost-Konflikt ist die Börse wie schon im Zollkonflikt einmal mehr der Unberechenbarkeit eines Donald Trump ausgeliefert», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. «Die Welt fragt sich, warum der US-Präsident am Dienstag früher als geplant den G7-Gipfel verlassen hat, und warum er die Menschen in Teheran auffordert, die Stadt zu verlassen, obwohl doch die potenziell auszuschaltenden Atomanlagen gar nicht in der Hauptstadt stehen.»