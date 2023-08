Unter den weiteren Aktien zogen Boeing an der Dow-Spitze um 2,8 Prozent an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Insider berichtet, bereitet der Flugzeugbauer nach vier Jahren die Wiederaufnahme von Boeing-737-Max-Lieferungen nach China vor. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sieht in den kolportieren Neuigkeiten einen Treiber für die Auslieferungen und die Erwartungen an den freien Barmittelzufluss. Die Neuigkeit dürfte die Ziele des Flugzeugbauers für 2025/2026 noch stärker untermauern, schrieb er zudem.