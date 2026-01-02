Die erratischen Marktbewegungen so früh im neuen Jahr sollten allerdings nicht überbewertet werden, hiess es von Börsianern. Die Handelsumsätze seien wie bereits zur Weihnachtszeit traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. «Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen», kommentierten die Experten vom Broker Activtrades. Im weiteren Verlauf des Monats Januar läuft dann allmählich die Berichtssaison mit den Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres an.