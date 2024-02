Die Aktien der BKW verlieren am Montag 3,1 Prozent auf 127,70 Franken, während der Swiss Performance Index (SPI) 0,1 Prozent nachgibt. Die Valoren des Berner Energieversorgers haben in den letzten 10 Jahren eine fulminante Rally an den Tag gelegt und sind in der Spitze um 460 Prozent gestiegen. Seit Erreichen des Allzeithochs am 18. September 2023 bei 166,10 Franken hat der Titel um 22 Prozent korrigiert.