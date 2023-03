Rückenwind kam von der Teuerungsfront in Amerika: Die hohe Inflation hat sich im Februar mit einem Anstieg von 6,0 Prozent weiter abgeschwächt. Das ist die niedrigste Zunahme seit September 2021. "Der Rückgang der Inflationsrate ist eine gute Nachricht für das Fed. Die Notwendigkeit einer neuerlichen Erhöhung des Zinsanhebungstempos besteht nicht. Dies ist in Zeiten des Finanzmarktstresses eine sehr gute Nachricht", hiess es in einem Ökonomenkommentar. Eine Zinsstraffung um 50 Basispunkte bei der Sitzung nächste Woche, wie es noch kurz vor den Turbulenzen für möglich gehalten wurde, sei aktuell kaum mehr vorstellbar. Realistischer sei eine kleinere Anhebung oder gar eine Zinspause, meinte ein Händler. Einzelne Banken wie das japanische Geldhaus Nomura rechnen sogar mit einer Zinssenkung in den USA.