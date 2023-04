Börsianer sprachen am Dienstag von einem eher impulsarmen Handel. Bereits seit der vergangenen Woche hatte der Leitindex SMI einen ähnlichen Lauf, in dem er sich über weite Strecken letztendlich seitwärts bewegt hatte. Am Dienstag kamen aus China besser als erwartet ausgefallene Daten zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt profitierte die Konjunktur vom Ende der Corona-Massnahmen. Die Wachstumsdynamik werde wohl auch im zweiten Quartal robust bleiben, da sich die Normalisierung nach der wirtschaftlichen Wiederbelebung fortsetze, kommentierte ein Experte.