Der SMI schloss am Abend 0,72 Prozent im Minus bei 10'900,30 Punkten, nachdem er kurz vor Börsenschluss bis auf 10'890 Punkte gesunken war. Für die Gesamtwoche resultiert nun noch ein Plus von 0,6 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab am Freitag 0,84 Prozent auf 1702,29 Punkte nach und der breite SPI verlor 0,81 Prozent auf 14'240,25 Zähler. Von den 30 SLI-Werten schlossen 23 im Minus und sieben im Plus.