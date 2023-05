In einem an Unternehmensnews dünn besetzten Handel rückten die Grossbanken Credit Suisse (Aktie: -0,3 Prozent) und UBS (-0,1 Prozent) in den Fokus. Die Integration der CS in die UBS werde stufenweise erfolgen, teilte die UBS am Morgen mit. Zudem wird CS-Chef Ulrich Körner mit Abschluss der Transaktion, die "in den nächsten Wochen" erfolgen soll, Teil der UBS-Geschäftsleitung.