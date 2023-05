Die stärksten Verluste unter den Bluechips entfielen auf die schwergewichtigen Nestlé (-3,3 Prozent). Der Lebensmittelkonzern mit Sitz am Genfersee hatte am Morgen den Abgang seines langjährigen Finanzchefs François-Xavier Roger mitgeteilt, was von den Investoren mit Sorge aufgenommen wurde. Die neue Finanzchefin Anna Manz müsse nun in "grosse Fussstapfen" treten, hiess es.