Weder die wenigen Unternehmensnachrichten noch die US-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor, die für den April besser als erwartet ausfielen, hätten die Kurse erkennbar beeinflusst, hiess es am Markt. Grundsätzlich sei der Markt weiter im Spannungsfeld zwischen Inflations- und Rezessionsängsten bzw. höheren und tieferen Zinsen. "Die Notenbanken sind weiterhin in diesem Dilemma gefangen", so ein Händler. "Und da sich momentan keine Seite so wirklich durchsetzen kann, bleibt am Ende ein Seitwärtstrend übrig."