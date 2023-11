Der breite Markt gemessen am SPI büsste am Freitag mit -0,03 Prozent auf 13'894,72 Zähler ebenfalls leicht an Terrain ein. Der 30 Titel umfassende SLI, in dem die Index-Schwergewichte gekappt sind, gewann hingegen 0,27 Prozent auf 1668,16, wobei 17 Titel höher und 13 tiefer schlossen.