Die Schweizer Börse hat am Dienstag nachgegeben. Am Vortag hatte der SMI noch ein neues Jahreshoch bei 11'616 Punkten erreicht, dieses aber nicht halten können. Auslöser der Schwäche waren laut Händlern der US-Schuldenstreit sowie Zins- und Konjunktursorgen. In Europa deutete der ZEW Index der Konjunkturerwartungen auf eine Rezession hin und in den USA zeugten die enttäuschenden Detailhandelsumsätze sowie die Quartalszahlen des Baumarktriesen Home Depot von einer Konsumzurückhaltung. Ausserdem hiess es seitens der US-Notenbank, wegen der immer noch hohen Inflation gebe es keine Notwendigkeit, in diesem Jahr die Zinswende einzuläuten.