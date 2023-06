Das Geschäft sei im Vorfeld dieser wichtigen Ereignisse aber von Zurückhaltung geprägt und die Umsätze verhalten gewesen. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed, am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) und am Freitag die Bank von Japan ihre jeweilige Zinsentscheidung veröffentlichen. Während das Fed nach zehn Zinserhöhungen um insgesamt fünf Prozentpunkte eine Pause einlegen dürfte, erwarten Experten von der EZB eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte. In Japan dürften die Zinsen dagegen unverändert bleiben. Für Juli gehen die Auguren davon aus, dass das Fed noch einmal an der Zinsschraube dreht. Morgen Nachmittag wird zudem der US-Konsumentenpreisindex veröffentlicht. Am Mittwoch folgen wenige Stunden vor der Zinsentscheidung noch die Produzentenpreise. Beide Werte sind für die Zinsentscheidungen des Fed wichtig. Für Kursbewegungen könnte am Wochenabschluss zudem noch der Grosse Verfall an den Terminmärkten - der Hexensabbat - sorgen.