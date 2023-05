Allerdings wurde gleichzeitig auch der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert: Das deute doch auf eine langsame Abkühlung im Arbeitsmarkt hin, meinte ein Marktanalyst. Der Beschäftigungsaufbau in Verbindung mit anhaltenden Lohnsteigerungen dürfte den Hoffnungen einiger Investoren auf eine weniger straffe Geldpolitik in den USA dennoch einen Dämpfer versetzen. Entsprechend rücken nun die Daten zur US-Inflation in den Fokus, die Mitte kommender Woche anstehen.