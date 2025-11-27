Der Widerspruch folgte auf dem Fuss: Es gebe «keine Grundlage für die Annahme, dass Alibaba auf die Liste nach Abschnitt 1260H gesetzt werden sollte», teilte ein Sprecher von Alibaba der Nachrichtenagentur Reuters mit. Der Online-Händler sei weder ein chinesisches Militärunternehmen noch wirke er an einer militärischen Strategie mit. Man werde die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten und weltweit wie gewohnt fortsetzen.